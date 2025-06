Tchad : La CNDH mène une mission d'enquête et d'apaisement dans le Salamat

Du 21 au 28 juin, l'équipe dirigée par la Commissaire Zakaria a visité plusieurs localités touchées, dont Mirer, Am-Djoudoul, Mouraye et Am-Timan. L'objectif principal de cette mission était de collecter des informations pertinentes, de vérifier la véracité des faits et de faire toute la lumière, en toute objectivité, sur les responsabilités impliquées dans ces violences.





Durant cette mission, la délégation a rencontré un large éventail d'acteurs : les autorités civiles et militaires, les leaders traditionnels, les représentants de l'appareil judiciaire, ainsi que ceux de la société civile. Ces échanges ont permis d'obtenir une compréhension approfondie des événements survenus.





La CNDH a également salué la création d'un comité de facilitation et de règlement à l'amiable du conflit dans la sous-préfecture de Mouraye, un comité auquel elle participe activement.