Tchad : Hommage aux femmes éco-gardes, héroïnes de la conservation

Souvent loin de leurs familles, confrontées aux défis du terrain et aux stéréotypes tenaces, les femmes éco-gardes sont les héroïnes discrètes de la conservation. Elles protègent nos parcs, surveillent la faune, sensibilisent les communautés et prouvent chaque jour que courage et engagement n'ont pas de genre.





Dans un métier historiquement masculin, ces femmes ouvrent la voie à une nouvelle génération. Leur présence renforce non seulement l'efficacité des équipes sur le terrain, mais aussi le lien essentiel avec les communautés locales.





Car être éco-garde, ce n'est pas seulement porter un uniforme. C'est avant tout préserver la nature et sensibiliser pour la nature.





En cette journée dédiée à ces héroïnes discrètes, il est important de rendre hommage à leur détermination, leur résilience et leur contribution inestimable à la préservation de notre patrimoine naturel.