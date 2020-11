Tchad : le ministre de l’Éducation réagit aux perturbations de cours à N’Djamena

Le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma, a déploré lundi que des individus ont perturbé les cours dans certains établissements des quartiers périphériques de N’Djamena.



Aboubakar Assidick Choroma averti que son département ne peut admettre de tels agissements qui visent à freiner la bonne marche de l’école qui a connu déjà six mois d’arrêt de cours à cause de covid-19.



Le ministre instruit les délégués provinciaux, les inspecteurs départementaux et les chefs d’établissement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement des activités pédagogiques dans les établissements scolaires.



Il appelle les enseignants qui continuent encore à trainer les pas, à reprendre les cours afin d’éviter des retards qui risquerait d’impacter négativement sur l’année scolaire en cours.