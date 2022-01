Tchad : le ministre de l'Élevage en mission à l'Est

Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr. Abdelrahim Awad Atteib, est arrivé dimanche après-midi à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï pour une visite de travail.



Juste après son arrivée, il a été reçu par le gouverneur de la province Ahmat Dari Bazine. Le séjour du ministre a été marqué ce lundi par une rencontre avec les autorités locales et les techniciens de son département. La question des conflits inter-communautaires a notamment été abordée.



Les militants et sympathisants de l'UNDR du Ouaddaï ont réservé un grand accueil au ministre qui est issu de ce parti.