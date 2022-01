Tchad : le ministre de l'Élevage fait un vibrant plaidoyer contre les conflits au Ouaddaï

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, représentant le gouverneur, Abakar Hissein Didigui, a salué la volonté manifeste du ministre, qui est de venir lui-même sensibiliser les différentes couches sur les dangers autour du secteur agro-pastoral et les crises qu'a traversé le Ouaddaï.



Le ministre Dr. Abdel-rahim Awat Atteib a rappelé l'objectif de son déplacement. " Je suis venu au Ouaddaï pour deux points très essentiels. Le premier est la cohabitation pacifique et le second la santé animale".



"Aujourd'hui, les agents de sécurité ont réussi leur mission pour la sécurité du pays. Ça reste notre souci majeur lié aux conflits intercommunautaires. Nous devons combattre ces conflits et vivre d'une seule mère et père car nous partageons un seul territoire, un seul pays, une seule nation qui est le pays de Toumaï", a dit le ministre.



La rencontre a été marquée par des échanges et une photo de famille.