Tchad : le ministre de l’Élevage visite les institutions connexes de son administration

Ce 06 février 2024, le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Abdoulaye Diar Mogodi, a effectué une visite de prospection dans des différentes institutions connexes à savoir, l’Institut de Recherche en Élevage pour le Développement (IRED) de Farcha, l’École Nationale de Technique de l’Elevage (ENATE), le Centre Régional de Santé Animale de l'Afrique Centrale, et le CECOQDA.



La première visite a commencé par l'IRED, auprès de son directeur général, Abdelazize Hizedine Harada, qui a accueilli la délégation du ministre dans son institution.



A cette occasion, le directeur de l’IRED a fait la présentation de son institut. Il souligne que les missions de son institution son entre autres, la recherche scientifique et technique pour la conservation du cheptel, la valorisation et la vulgarisation de la recherche. Le directeur de l’IRED a également énuméré les réalisations de l’institut qui sont, la production des vaccins, la construction de 4 nouveaux laboratoires équipés, et l'acquisition de 15 motos et un véhicule pour le terrain.



Sans oublier les difficultés que traversent l’IRED, il a mis le point sur la coupure intempestive de l'électricité, et le rétablissement de la connexion Internet à haut débit. Le ministre a suivi avec attention les plaidoiries de l’IRED, avec notamment une visite de travail qui sera consacrée pour réfléchir sur les différentes questions.



Et le ministre a saisi l'occasion pour féliciter les partenaires turcs pour l'équipement du laboratoire dermatologique. La seconde phase de la visite s'est effectuée dans les locaux du Centre Régional de la Santé Animale de l'Afrique Centrale.



Le coordonnateur du Centre, Dr Bourzabo Patchili souligne que la mission de cette structure est d'accompagner, coordonner la mise en œuvre de la politique de santé animale en Afrique centrale, et constituer une plateforme d'expertise, d'information, de formation dans ce domaine de l'élevage dans l'espace CEEAC.



Le coordonnateur n'a pas perdu de vue, l'un des objectifs qui est d'appuyer les Etats membres dans l'élaboration des stratégies nationales pour le contrôle de l'éradication des maladies animales transfrontalières. La troisième visite du ministre s’est déroulée à l’ENAT, où il a eu à échanger avec les responsables sur les difficultés que rencontre cette école et les défis à relever. Le ministre a relevé les manquements de cette institution et promet de revenir avec des propositions concrètes.



Pour couronner la journée, le ministre a terminé sa visite par la CECOQDA. Après la présentation des réalisations de ladite institution par son directeur, le Pr Soundy Imar Djibrine, le ministre a donné des instructions fortes, afin que cette institution veuille à la consommation des aliments que consomme le peuple tchadien. Il a promis des sanctions contre les produits nuisibles à la santé de l'homme et à l'environnement.