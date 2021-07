Tchad : le ministre de l'Énergie apporte des solutions pour l'électricité du grand marché

Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Oumar Torbo Djarma, a tenu mardi une rencontre pour régler le différend entre la Société nationale d'électricité (SNE) et les représentants des commerçants du marché central de N'Djamena. La ligne électrique alimentant le marché a été coupée suite au cumul des factures impayées découvertes par la SNE.



Le ministre a écouté les préoccupations des deux parties et a proposé des solutions pour un dénouement.



"Au cours de ce cadre de discussion, il a rappelé aux commerçants de se conformer aux engagements qui les lient à la SNE (payer les impayées et les factures fraîches) et de revoir leur système de gestion de consommation d'énergie en mettant en place une commission chargée de mener un recensement de toutes les boutiques impliquées dans la consommation de l'énergie électrique fournie par la SNE afin d'avoir une idée claire et nette sur le nombre des consommateurs", rapporte le département ministériel.



Le ministre a demandé à la SNE de ramener l'électricité pour une période de deux semaines afin de permettre aux commerçants d'entamer le recensement à bon efficient et procéder aux modalités de paiement des factures impayées.



Les deux parties se sont mises d'accord sur les différents points de propositions du ministre et se disent satisfaites de la rencontre.