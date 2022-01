Tchad : le ministre de l’Énergie veut assurer la couverture en électricité durant la canicule

Le ministre du Pétrole et de l'Energie, Oumar Torbo Djarma, a conduit le 10 janvier une rencontre réunissant autour de lui les différents responsables et techniciens du ministre et ceux de la Société Nationale d'Electricité (SNE), rapporte le département ministériel.



Le but de la rencontre est de suivre et d'assurer avec objectif l'évolution des travaux de réhabilitation et la maintenance des générateurs de la SNE pour renforcer et rendre plus stable la capacité de production de la SNE afin de faire face aux mois caniculaires (mars avril mai juin) pendant lesquels les températures dépassent le 40°C.



Au cours de cette rencontre, le ministre du Pétrole et de l'Energie, a promis de mettre en œuvre tous les moyens permettant d'assurer la disponibilité de l'énergie électrique durant la période de très fortes chaleurs, conformément à la droite ligne de la politique des autorités.