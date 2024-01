Tchad : le ministre de l’Enseignement supérieur donne des orientations au CNOU

Il s'est tenu le 14 janvier 2024, dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères le 17ème conseil d'administration du Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU). Le conseil a été dirigé par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tom Erdimi, par ailleurs président du conseil d'administration du CNOU.



Ont participé à ce conseil, la secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Souad Djibrine Brahim, les conseillers du président de Transition et du Premier ministre de Transition, respectivement Mamadou Gana Boukar et Dr Hamit Kossely, ainsi que les autres membres statutaires du Conseil.



Le ministre d'État Tom Erdimi, après avoir longuement écouté les administrateurs du conseil, a instruit le CNOU de mettre à l'immédiat, à la disposition des étudiants les logements sociaux déjà construits en commençant par ceux de l'Université de N'Djamena. Après N'Djamena, ceux de Moundou et Mongo doivent également être attribués aux étudiants.



Deuxièmement, il a été recommandé au CNOU de penser à l'organisation des activités sportives et culturelles regroupant toutes les institutions d'enseignement supérieur à moyen terme. Les responsables du CNOU ont prévu dans leur plan d'actions, l'amélioration et le renforcement des œuvres universitaires, l'organisation des activités sportives et culturelles, ainsi que l'achat des nouveaux bus.



Compte tenu des besoins croissants dans les institutions d'enseignement supérieur en matière des œuvres universitaires, un plaidoyer a été fait au gouvernement, pour l'augmentation de l'enveloppe du ministère de l'Enseignement supérieur pour que le CNOU en profite également en grande partie. Les administrateurs ont examiné et adopté un budget standard équilibré pour l'exercice 2024.