Tchad : le ministre de l'Environnement clarifie la situation des braconniers d'Erdi

Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous a éclairé la lanterne de la population, sur l'arrestation de 3 braconniers à Erdi, dans la province de l'Ennedi Est.



En effet, le 17 décembre 2024, des braconniers « récidivistes » (dont un Libyen, un Soudanais et un Tchadien) interpellés, avaient en leur possession une gazelle. Ils sont auditionnés sur procès-verbal et poursuivis pour « entrée illégale en territoire tchadien et acte de cruauté envers les animaux sauvages », informe le ministre.



Leur Toyota Toundra a été mise sous scellés et parquée au tribunal de grande instance d'Amdjarass. La bête quant à elle, après prise en charge, est remise à la direction de la réserve naturelle. Le ministère, qui a d'ailleurs dépêché une mission à Amdjarass, se constituera partie civile « pour que ces criminels répondent de leurs actes », confie Hassan Bakhit Djamous.



Le ministre informe par ailleurs que 10 autres braconniers ont été appréhendés le 31 décembre dans la même zone. Ils ont été auditionnés, puis présentés à la presse, avant d'être déférés au parquet. Seul un mineur a été relâché. Ces braconniers avaient en leur possession 14 gazelles, mais aussi des carcasses.



Mesures

Pour lutter contre ces menaces sur la biodiversité, le ministère de l'Environnement a pris des mesures à court et moyen terme. A court terme, les gardes forestiers et fauniques seront dotés de moyens nécessaires pour intensifier les patrouilles dans la province de l'Ennedi Est.



Hassan Bakhit Djamous envisage ensuite renforcer l'effectif du comité local de surveillance, et l'encadrer pour une surveillance plus efficiente. A moyen terme, la mise en place d'une structure tripartite de concertation entre le Tchad, le Soudan et la Libye est envisageable. Le développement d'un réseau permettant de suivre les mouvements des braconniers est aussi une option.