Tchad : le ministre de l'Environnement réceptionne des oryx et addax à l'Est

Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mahamat Ibrahim Djamaladine, a réceptionné mercredi à l'aéroport d'Abéché, un convoi d'oryx et addax.



L'avion cargo s'est posé en fin de journée sur le tarmac de l'aéroport.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a également fait le déplacement à l'aéroport. Il a adressé ses remerciements au nom de la population du Ouaddaï et a fait part de sa satisfaction pour cette action qui vise à préserver la faune.



"Au Tchad, nous l'appelons addax. Cette espèce à l'état sauvage est presque inexistante. C'est une première pour le Tchad et pour le monde parcequ'aujourd'hui, on l'a réintroduit dans son milieu naturel, avec celle qui est presque réussie des oryx", a déclaré le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mahamat Ibrahim Djamaladine.



Il a adressé ses remerciements aux partenaires qui ont permis la réalisation du projet en finançant cette opération. "En tant que tchadien et sahélien, je ne peux pas essayer de schématiser ma joie mais elle est grande", a-t-il ajouté.



Au total, 25 oryx et 15 addax sont acheminés à l'Est du Tchad depuis l'étranger. Les animaux seront transférés à la réserve de Ouadi Rimé et Ouadi Hachim.



En août 2016, le premier groupe d’Oryx algazelle élevé en captivité a été relâché au Tchad, dans les steppes subsahariennes. En revanche, c'est la première fois que l'addax est introduit dans le sol tchadien.