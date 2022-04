Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Lazina, a signé le 5 avril un arrêté portant suspension de Tchoui Ahmat Souleymane, chef de détachement d'appui et de sécurité de la province du Lac, pour manquements graves. L'arrêté est pris sur proposition du directeur général de la garde forestière et faunique.