Tchad : le ministre de l'Industrie et du Commerce visite la CIMAF, focus sur la production de ciment

Pour se renseigner sur la réalité du terrain, le ministre a posé plusieurs questions aux responsables de ladite société, notamment sur l'importation de certains produits, la qualité du CIMAF-TCHAD, et le prix du sac de ciment.



Ayant constaté la différence de prix sur le marché entre le CIMAF-Tchad et le ciment venant du Nigeria, le ministre a instruit le président de la Chambre de Commerce, le président du Patronat du Tchad et les responsables concernés de tenir une réunion afin de trouver une solution au plus vite.



Après la présentation de l'historique du Groupe CIMAF par les responsables de la société, le ministre et sa suite ont procédé à une visite guidée autour des machines produisant du ciment, en passant par la salle de contrôle qualité. Le ministre a eu droit à des explications sur le fonctionnement de ces machines par les techniciens sur place.