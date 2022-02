Tchad : le ministre de la Défense annonce un renforcement sécuritaire au Sila

Le ministre délégué à la Présidence du Conseil Militaire de Transition, chargé de la Défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée, Daoud Yaya Brahim se trouvait, ce 24 février 2022, à Goz Beïda, chef-lieu de la province du Sila.



Après le département de Tissi, le ministre a été accueilli à l’aérodrome de Goz Beïda par le gouverneur de la province du Sila, Ismaël Yamouda Djorbo, le commandant de la zone n°11, et les maires des villes de Goz Beïda et Mahamat Boukhari Djaddi.



Le ministre était accompagné du commandant des grandes institutions militaires et de son Etat-major. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de sa visite d'inspection des forces de défense et de sécurité. Le patron de la défense a présidé une rencontre qui a regroupé les autorités administratives, civiles et militaires, en présence du gouverneur Ismaél Yamouda Djorbo.



Pour sa part, le gouverneur a souhaité la bienvenue au ministre et à sa délégation. Prenant la parole, le ministre a demandé d'observer une franche collaboration avec les autorités administratives. Par ailleurs, il a exhorté les forces de l'ordre à toute éventualité relative à la prévention, et à la résolution des conflits intercommunautaires. Et il a remercié les forces de l'ordre pour le travail fait dans la province.



« Nous allons renforcer la province par des éléments de force de l’ordre, des moyens roulants et des moyens de communication, pour que la population du Sila vive en paix. Notre mission consistera à renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens », a-t-il déclaré.



Au cours de sa mission, le ministre a rencontré les forces de défense et de sécurité pour écouter leurs doléances, prendre des mesures adéquates et apporter des solutions.