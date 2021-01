Tchad : le ministre de la Fonction publique a reçu les syndicats des travailleurs

Le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi, a tenu mardi une rencontre avec les responsables de la plateforme syndicale revendicative, de la plateforme syndicale pour le dialogue social, de la Confédération libre des travailleurs du Tchad et la représentante du Cadre national de dialogue social.



La rencontre a porté sur le dégel des effets financiers des avancements et reclassements, conformément au protocole d'accord du 9 janvier 2020. "Après des échanges francs et sincères, les partenaires sociaux sont rassurés que le dégel sera effectif en janvier 2021 pour les agents dont les actes sont recensés, vérifiés et traités", informe le département ministériel.



Il ajoute qu'avec ce dégel, "le gouvernement aura respecté intégralement les termes du protocole d'accord du 9 janvier 2020".



Depuis lundi, les travailleurs du secteur public sont en grève sèche et illimité jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications.