Tchad : le ministre de la Fonction publique rassure les diplômés sans emploi

Le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Concertation Sociale, Brah Mahamat s'est adressé ce jeudi 24 mars 2022 à un groupe de diplômés en instance d'intégration à la fonction publique venu manifester son mécontentement dans la lenteur des recrutements.



Le ministre déploré la méthode de revendication de ces jeunes qui ne les honore pas. Il a souligné que le recrutement de 5000 jeunes diplômés à la Fonction Publique tel qu'annoncé par les Plus Hautes Autorités sera tenu mais ne peut se faire dans l'anarchie et la pression.



Séance tenante, le Ministre Brah Mahamat a instruit l'Inspecteur Général des Services de rencontrer les représentants de ce groupe pour recueillir leurs doléances. Ce qui fut fait au grand soulagement des concernés qui ont salué le sens d’humanisme et la promptitude du Ministre.