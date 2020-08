Tchad : le ministre de la Jeunesse et des Sports à Pala

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Ndounga Mahamat Christian, séjourne depuis hier à Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest.



Il a été accueilli hier à Pala-houa, juste à l'entrée de la ville de Pala par une multitude de personnes constituées des responsables administratives, civiles, militaires et des jeunes ayant à leur tête le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Yacoub Barka.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports a eu des séances de rencontre avec les responsables des services sous sa tutelle dans le Mayo Kebbi Ouest, les associations des jeunes et les responsables sportifs.