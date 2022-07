Tchad : le ministre de la Justice donne des instructions contre les détentions illégales

Dans sa note circulaire, le ministre Mahamat Ahmad Alhabo rappelle que de multiples instructions ont été données pour mettre fin aux inculpations illégales. Les procureurs généraux et les chambres d'accusation ne règlent pas les dossiers transmis par les juges d'instruction et ne statuent pas sur les dossiers dont ils sont saisis dans le délai prescrit.



Les procureurs généraux saisis des dénonciations des détentions illégales parce qu'excessives, gardent purement et simplement un silence complice, déplore le ministre. Mahamat Ahmad Alhabo prévient que "cette situation persistante ne saurait être tolérée".