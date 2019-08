Tchad : le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême à Abéché

Le ministre de la Justice, garde de sceaux, chargé des droits humains, Djimet Arabi, accompagné du président de la Cour suprême, Samir Adam Annour, est arrivé mercredi à Abéché.



Le ministre a rencontré ce jeudi midi les autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des responsables judiciaires d'Abéché, au siège de l'ADETIC. L'ensemble des procureurs généraux de l'Est étaient présents à la rencontre.



L'objectif du déplacement du ministre est de faire le suivi de l'instauration de l'état d'urgence.



Quelques doléances ont été soulevées par les responsables provinciaux, notamment : le manque de moyens roulants et la délocalisation de la maison d'arrêt d'Abéché située au centre ville.



Le ministre a déclaré prendre compte de toutes les préoccupations.