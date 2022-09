Tchad : le ministre de la Justice réagit à la convocation de Succes Masra au parquet

"En date du 4 août 2022, le président du parti Les Transformateurs a fait une déclaration dans laquelle des propos ont été tenus. Le procureur de la République a été instruit pour écouter et clarifier le sens de ses propos et d'en décider, soit classer sans suite l'affaire ou l'envoyer vers un officier de police judiciaire pour dresser un procès-verbal", explique le ministre.



D'après Mahamat Ahmad Alhabo, "le président du parti Les Transformateurs a plutôt préféré mobiliser ses partenaires pour organiser une manifestation non autorisée. Les éléments des forces de défense et de sécurité ont procédé à la dispersion de cette manifestation".



De son côté, le procureur de la République Moussa Wade Djibrine affirme que Succes Masra est susceptible de faire l'objet de poursuites pour entrave à l'action judiciaire. "Au lieu de répondre à la convocation pour qu'on puisse l'écouter, il a préféré mobiliser ses militants. On voulait l'écouter pour l'aviser de certaines de ses actions puisque nous sommes les seuls habilités à poursuivre quiconque", précise-t-il.



Les militants du parti les Transformateurs sont sortis massivement pour accompagner Masra Succès au Palais de justice suite à sa convocation par le procureur de la République. Ils sont violemment dispersés par les lacrymogènes et les balles réelles de la police.



Le procureur, à défaut de recevoir Masra Succès au Palais de justice, s'est déplacé au siège des Transformateurs.