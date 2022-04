Tchad : le ministre de la Réconciliation rencontre la plate-forme « Tous pour la Paix »

La série des rencontres de la plateforme « Tous pour la Paix » au Tchad avec les autorités publiques se poursuit avec la rencontre aujourd'hui du ministre d’Etat, chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar.



Les parties ont échangé sur l'importance de la réconciliation nationale, le dialogue conduisant à la paix durable au Tchad et les mécanismes de coopération entre la plateforme et le ministère.