Tchad : le ministre de la Santé dénonce "l'orgueil mal placé" face au dépistage du SIDA

La Journée mondiale de lutte contre le Sida a été célébrée ce dimanche 2 décembre au Palais du 15 janvier, à N'Djamena, en présence de la Première Dame, Hinda Déby, de plusieurs officiels et des membres d'associations.



Le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh s'est félicité de l’implication personnelle à un haut degré de la Première Dame, nommée récemment Ambassadrice spécial de l’ONUSIDA. "Son combat incessant associé aux efforts d’autres acteurs ont permis au Tchad d’accomplir des progrès considérables. La prévalence qui était de 3,3% en 2015 est revenue à 1,5%", a relevé Aziz Mahamat Saleh.



Cependant, fait-il observer, la moitié de la population malade ne connaît pas son statut. Comme mesure phare dans la nouvelle stratégie du Tchad, le ministre Aziz Mahamat Saleh a fait mention de la décentralisation de la riposte, qui va s’accompagner du renforcement de la prévention et de la garantie dans la prise en charge. Il a dénoncé ce qu’il appelé « l’orgueil mal placé » de certains hommes face à la maladie, les invitant à faire dépister tous ceux qui sont sous leur responsabilité.



La représentante d'ONUSIDA au Tchad, Pr. Mame Awa Faye, a laissé entendre que le thème de cette édition pousse à l’action, avant d’insister sur le renforcement du dépistage, un moyen qui selon elle, favorisera l’élargissement du traitement et l’intensification de la prévention.



Pour sa part, la Première Dame Hinda Déby a indiqué que les résultats actuels incitent à l’optimisme. Mais pour garantir la victoire sur le Sida d’ici 2030, l’Ambassadeur spécial de l’ONUSIDA invite ses compatriotes à mettre les bouchées doubles à travers un dépistage massif et un changement radical de comportement. Elle a invité les jeunes à adopter un comportement responsable, à privilégier leur éducation et à nourrir des ambitions pour eux et leur pays.