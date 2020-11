Tchad : le ministre de la Santé fait le point sur la Covid-19 à l'Assemblée nationale

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a fait le point mercredi à l'Assemblée nationale sur la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 au Tchad.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul explique qu'au cours du mois de novembre, 213 cas et sept décès ont été enregistrés. "Même si notre continent demeure particulièrement épargné par rapport à d'autres, le virus n'a pas disparu complètement. Il continue de circuler et faire des victimes", indique le ministre.



Au niveau national, 1608 cas ont été confirmés depuis le 19 mars 2020. Ils sont répartis dans 17 provinces. S'agissant des guéris, l'on note 1154 guéris.



"Le total des décès s'élève à 101 cas dont un nombre important de décès post-mortem. Ce que beaucoup de pays ne font pas et ce qui explique le taux de létalité élevé", relève Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Le ministre apporte également des détails sur les futurs vaccins développés par des laboratoires dans le monde. Interpellé par trois députés sur la baisse de vigilance des citoyens dans le respect des mesures barrières, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul déclare qu'il évoquera ces remarques ce mercredi après-midi au cours d'une réunion du comité de gestion de crise sanitaire.