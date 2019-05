TCHAD Tchad : le ministre de la Sécurité appelle à débusquer les "instigateurs et manipulateurs"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Mai 2019 modifié le 5 Mai 2019 - 20:58









Face à la hausse de l'insécurité, Mahamat Abali Salah a prononcé un discours de fermeté pour rétablir l'autorité de l'Etat dans la province. "M. le gouverneur Djiddi Habré, vous n'êtes pas à votre premier poste de responsabilité. Vos premiers pas doivent constituer à restaurer l'autorité de l'Etat. Vous mènerez un combat sans merci contre l'incivisme caractérisée qui tend à emporter l'esprit de vos concitoyens", a-t-il déclaré.



"Vous allez rechercher, débusquer, appréhender et livrer à la justice les instigateurs, les manipulateurs et tous ceux qui de part leur position et leur rang tentent de troubler la tranquillité publique. A partir de ce moment, vous devez avoir à l'esprit que personne n'est au-dessus de la loi", a expliqué Mahamat Abali Salah.



D'après le ministre, la réussite de la mission du nouveau gouverneur dépend entièrement de la disponibilité de la population afin de l'aider à franchir les obstacles qui entravent le développement de la province. "Je vous appelle à une prise de conscience collective afin de bâtir l'unité nationale et de préserver les acquis de la 4ème République", a souligné Mahamat Abali Salah.



Le gouverneur sortant Daoud Ahmat Béchir a fait 19 mois à la tête de la province de Borkou. Dans son discours, il s'est félicité de la bonne cohésion qui régnait avec ses collaborateurs, les invitant à maintenir l'esprit de travail avec le nouveau gouverneur. "Le Borkou est confronté ces derniers temps à la recrudescence de l'insécurité en tout genre", a-t-il mis en garde.



Le nouveau gouverneur Djiddi Habré a fait part de sa détermination à mettre en oeuvre les orientations des autorités. Il a appelé à une franche collaboration de la population. Le ministre de l'administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah a installé ce vendredi 3 mai à la place publique de Faya le nouveau Gouverneur de la province du Borkou, Djiddi Habré, nommé le 18 avril 2019 au terme du décret n° 482 Face à la hausse de l'insécurité, Mahamat Abali Salah a prononcé un discours de fermeté pour rétablir l'autorité de l'Etat dans la province. "M. le gouverneur Djiddi Habré, vous n'êtes pas à votre premier poste de responsabilité. Vos premiers pas doivent constituer à restaurer l'autorité de l'Etat. Vous mènerez un combat sans merci contre l'incivisme caractérisée qui tend à emporter l'esprit de vos concitoyens", a-t-il déclaré."Vous allez rechercher, débusquer, appréhender et livrer à la justice les instigateurs, les manipulateurs et tous ceux qui de part leur position et leur rang tentent de troubler la tranquillité publique. A partir de ce moment, vous devez avoir à l'esprit que personne n'est au-dessus de la loi", a expliqué Mahamat Abali Salah.D'après le ministre, la réussite de la mission du nouveau gouverneur dépend entièrement de la disponibilité de la population afin de l'aider à franchir les obstacles qui entravent le développement de la province. "Je vous appelle à une prise de conscience collective afin de bâtir l'unité nationale et de préserver les acquis de la 4ème République", a souligné Mahamat Abali Salah.Le gouverneur sortant Daoud Ahmat Béchir a fait 19 mois à la tête de la province de Borkou. Dans son discours, il s'est félicité de la bonne cohésion qui régnait avec ses collaborateurs, les invitant à maintenir l'esprit de travail avec le nouveau gouverneur. "Le Borkou est confronté ces derniers temps à la recrudescence de l'insécurité en tout genre", a-t-il mis en garde.Le nouveau gouverneur Djiddi Habré a fait part de sa détermination à mettre en oeuvre les orientations des autorités. Il a appelé à une franche collaboration de la population.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le défi de la mécanisation de l'agriculture Tchad : un colonel tué dans des heurts près de la frontière soudanaise Tchad : plusieurs activités pour la Journée de la liberté de la presse