Tchad : le ministre de la Sécurité encourage l'union lors de la visite présidentielle au sud

Alors que la visite présidentielle approche, le ministre de la Sécurité, Mahamat Charfadine Margui, a fait une déclaration soulignant l'importance de cette occasion pour faire face aux problèmes sécuritaires. Le 4 juin 2023, il a déclaré : "Nous avons déjà beaucoup de problèmes d'ordre sécuritaire, etc. C'est une occasion unique de se mettre ensemble et de réussir l'accueil, ainsi que les actions que nous voulons entreprendre pour apporter des réponses à la situation d'insécurité que vivent nos concitoyens dans cette province."



Le ministre Margui a clairement indiqué que la situation d'insécurité dans la province était préoccupante. Il a souligné que la visite présidentielle offrait une opportunité exceptionnelle de rassembler tous les acteurs concernés et de collaborer pour apporter des réponses adéquates à cette situation. Il a insisté sur l'importance de travailler ensemble pour réussir l'accueil du président et mettre en œuvre des actions concrètes afin de répondre aux préoccupations sécuritaires des citoyens.