Il est instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens d'une part et d'éviter les parades, les tirs d'armes à feu d'autres part, tant à N'Djamena que dans les autres provinces.



Le ministre demande à toute la population de garder le calme, la sérénité et de vaquer normalement à ses occupations.