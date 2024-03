Tchad : le ministre de la Sécurité publique dirige une vaste opération de secours contre des kidnappeurs

Grâce à une planification minutieuse et à une coordination efficace des forces de sécurité, cette opération a permis l'arrestation d'une bande composée de 18 individus, dirigée par Abdou Amadou. Cette arrestation est une victoire majeure dans la lutte contre le crime organisé et démontre l'engagement sans faille du gouvernement tchadien pour assurer la sécurité de ses citoyens.



Lors de cette intervention, sept otages ont également été libérés, dont cinq ressortissants camerounais. Leur libération est un soulagement tant pour eux que pour leurs proches qui ont vécu dans l'angoisse pendant leur captivité. Cela démontre également l'efficacité des forces de sécurité tchadiennes dans la résolution rapide des crises et leur capacité à protéger les droits fondamentaux des personnes.



Le gouvernement reste plus déterminé que jamais à mettre un terme à ces activités criminelles qui menacent non seulement la stabilité intérieure du pays mais aussi celle de toute la région.