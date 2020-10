Tchad : le ministre de la Sécurité publique effectue une mission au Sud

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général Mahamat Tahir Orozi, a effectué cette semaine une mission dans la zone méridionale.



Il s'est rendu à Bongor, chef-lieu du Mayo Kebbi Est, à Pala, chef-lieu du Mayo Kebbi Ouest, et à Laï, dans la Tandjilé.



La délégation du ministre comprend notamment l'inspecteur général de police Ali Adoum Tolli, et le directeur général adjoint de la police nationale, le contrôleur général de police Sirandi Ontoin.



Au cours de séances de travail avec les autorités provinciales, le ministre de la Sécurité publique a mis l'accent sur la question sécuritaire. "Je n'arrive pas à comprendre que la question de l'enlèvement contre rançons puisse perdurer", indique le ministre.



Le général Mahamat Tahir Orozi, préconise une bonne collaboration avec la population pour mettre fin à ce phénomène.