Tchad : le ministre de la Sécurité publique en visite à Mongo

L’objectif de la descente sur le terrain du général Idriss Dokoni Adiker à Mongo, est de toucher du doigt la réalité des conflits fonciers opposant la communauté Migami et Dadjo, et ayant causé la mort de trois hommes et fait quelques blessés, le 07 avril 2022.



La visite du terrain litigieux était la première étape, avant la rencontre avec des membres du comité de règlement des conflits fonciers opposant les deux communautés.



A cette occasion, le ministre a instruit ce comité de trouver des solutions adéquates à ce problème dans la sincérité, la justice et la vérité. Une rencontre a par ailleurs eu lieu avec les leaders traditionnels et religieux des deux communautés en conflit.



Le général Idriss Dokoni Adiker appelle les différents leaders à assurer leur responsabilité, en réglant les problèmes de toute nature, dans la neutralité, afin de prôner le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale.