Tchad : le ministre de la Sécurité publique lance un message fort aux élèves policiers

Le ministre a tout d'abord salué la présence de plusieurs personnalités importantes qui ont pris part à la cérémonie en l'honneur des élèves policiers qui viennent de terminer leur formation à l'école nationale de Police de Koundoul. Il a souligné que cette formation s'inscrivait dans la vision du chef de l'État, qui vise à renforcer les effectifs de la police nationale pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.



S'adressant directement aux jeunes recrues, le général Mahamat Charfadine Margui leur a transmis un message de rappel, affirmant que ce jour marque la concrétisation de leur engagement au service du peuple, après une formation exigeante. Durant leur scolarité, l'accent a été mis sur l'importance de l'engagement et de la spécificité de leur nouveau métier de policier, ainsi que sur les principes éthiques et déontologiques, la connaissance du droit pénal, l'utilisation mesurée de la force et les missions de sécurité publique.



Il a également évoqué l'atelier sur les droits de l'homme organisé par le comité technique d'appui au comité de pilotage dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Le ministre a rappelé les thématiques abordées lors de cet atelier, notamment l'introduction au droit de l'homme et aux mécanismes de protection, les garanties judiciaires fondamentales, et la protection spéciale des personnes vulnérables dans la procédure pénale. Ces sujets ont été soigneusement choisis pour que les jeunes policiers puissent appliquer ce savoir-faire dans leurs pratiques quotidiennes.



Mahamat Charfadine Margui a conclu en encourageant les élèves policiers à exercer leur profession avec professionnalisme, éthique et dévouement envers le peuple.