Tchad : le ministre de la défense en tournée d'inspection à Am-Timan

Le ministre délégué à la présidence du Conseil militaire de transtion, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes des guerres, le général de corps d'armée Daoud Yaya Brahim se trouve ce 21 février à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat.



En tournée d'inspection des forces de défense et de sécurité depuis le 15 février, le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, le général Daoud Yaya Brahim est accueilli à l'aérodrome d'Am-Timan par le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam. Il est accompagné du commandant des grandes formations militaires, de son état-major et tous ses conseillers.



Dès son arrivée, il a présidé une importante rencontre regroupant les autorités provinciales civiles et militaires en présence du gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, qui a pris la parole en cette circonstance pour souhaiter la bienvenue au ministre ainsi qu'à la forte délégation qui l'accompagne.



Le ministre a expliqué le bienfondé de ce périple qui l'a conduit à Moundou et quelques localités de l'extrême sud du pays, avant sa venue à Am-Timan.



Au cours de la mission, le ministre va rencontrer les forces de défense et de sécurité pour écouter les doléances, prendre des mesures et apporter des solutions. Il a exhorté les forces de défense à répondre promptement à toute éventualité relative à la prévention et à la résolution des conflits entre les communautés. Pour finir, il leurs demande d'observer une franche collaboration avec les autorités administratives.