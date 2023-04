Tchad : le ministre de la santé en visite dans la Tandjilé pour évaluer les activités sanitaires

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Abdelmadid Abderrahim, s'est rendu ce 22 avril à Laï, chef-lieu de la province de la Tandjilé. Il a tenu une réunion avec tout le personnel de son département dans la province de la Tandjilé ce matin, dans les locaux de la délégation provinciale de la santé.



Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des activités sanitaires de la province de la Tandjilé, ainsi que pour identifier les véritables problèmes qui affectent le secteur de la santé dans la province. Elle vise également à promouvoir les résolutions du dialogue national inclusif et souverain.



Face à l'assistance, le ministre a rappelé les trois axes du gouvernement de transition en matière de développement : la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Selon lui, la bonne gouvernance peut développer une nation et il a exhorté les autorités locales à travailler ensemble pour faire avancer le Tchad vers l'émergence du pays à l'horizon 2030.



Après sa réunion avec les autorités administratives et sanitaires de la Tandjilé, le ministre a visité les structures sanitaires de la province, notamment l'hôpital provincial en construction, l'hôpital de district où se trouve l'hôpital provincial de Laï, ainsi que la pharmacie provinciale d'approvisionnement.