Tchad : le ministre de la santé suspend deux responsables d'un entrepôt

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a suspendu samedi deux responsables de l’entrepôt du Programme Élargi de Vaccination (PEV).



Il s'est rendu inopinément à l'entrepôt -situé aux locaux des grandes endémies- où il a visité les différents compartiments de l’entrepôt et s'est imprégné des conditions de fonctionnement de l'institution.



Des dysfonctionnements ont été constatés notamment dans le travail, le non-respect de l’enregistrement des données dans le registre, le mauvais archivage des documents, des fiches techniques d’information, l’incinération à l’air libre des seringues, des marqueurs et autres matériels.



Dans la cour de l’entrepôt, certains accumulateurs pour la conservation des vaccins qui doivent être gardés dans des magasins se retrouvent sous les conteneurs.



La ministre a donné des instructions fermes au directeur de la vaccination. "Vous devez prendre vos responsabilités pour mettre fin à ce désordre et faire marcher convenablement l’entrepôt du Programme Élargi de Vaccination", a-t-il dit.