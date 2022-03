Tchad : le ministre de la sécurité a rencontré les syndicats des transporteurs

N'Djamena - Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général Idriss Dokony Adiker, a rencontré ce 2 mars les syndicats des transporteurs à la suite des accidents de circulation répétitifs.



En mois d'un mois, plus de 70 décès ont été enregistrés. Le ministre juge inadmissible que des citoyens continuent de mourir sur la route et appelle à une réflexion poussée.



Le général Idriss Dokony Adiker a mis en garde les agences de voyage. "Nous serons dans l'obligation de prendre des décisions qui s'imposent parce qu'il s'agir de la vie des citoyens", a indiqué le ministre. Il souhaite des solutions adéquates pour que le drame survenu au Guéra à la suite d'un choc entre deux bus de transport ne se répète plus.



Le directeur général de la police nationale, Moussa Haroun Tirgo, entend mettre un terme au "désordre" dans les agences de voyage et sur la route.