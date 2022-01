Tchad : le ministre de la sécurité révèle que le colonel s’est tiré dessus lui-même

Le ministre de la Sécurité publique Souleyman Abakar Adam fait des révélations dans l’affaire du défunt colonel Nousradine et de la famille Acyl en lien avec un litige foncier. Il s’est exprimé ce 10 janvier.



"Suite à cet acte odieux, on a pris un arrêté un arrêté n°176 mettant en place une cellule chargé de la centralisation et de la coordination de renseignements pour le cas d’insécurité dans la ville de N’Djaména. Le défunt a monté le scénario où il s’est blessé par arme à feu à l’épaule droite pour faire comprendre aux gens qu’on lui a tiré dessus et gagner la maison objet du litige", indique le ministre de la Sécurité publique Souleyman Abakar Adam.



Selon le ministre, le compagnon du colonel a reconnu les faits.



Le procureur de la République s’exprimera pour donner plus de détails.



"Des menaces réelles et sérieuses pèsent sur la famille Acyl"



Le 7 janvier, l’avocat Me. Alain Kagonbé a prévenu qu’il existe des menaces réelles et sérieuses qui pèsent sur toute la famille Acyl suite à l’attaque du domicile de Ahmat Khazali en décembre, au lendemain de l’assassinat d’un colonel en pleine rue à N’Djamena.



Le collectif d’avocat a interpellé le Conseil militaire de transition (CMT) et lui a rappelé sa mission ayant conduit à son installation à la tête du pouvoir. Il s'est dit inquiet d’une situation d’insécurité grandissante, répétitive et généralisée.



« Désormais, plus personne n’est en sécurité. Le CMT se trouve interpellé au plus haut niveau (...) La sécurité commence par l'intérieur d'un État », a affirmé Me. Alain Kagonbé. Il a précisé que la famille Acyl vit sous la menace permanente.