Tchad : le ministre des Affaires étrangères éclaircit sur les événements du 8 janvier 2025

Le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Abderahman Koulamallah, a fait ce jeudi 9 janvier 2025, une communication relative aux évènements survenus dans la nuit du 8 janvier 2025, aux abords du palais présidentiel, dans la grande salle de son département ministériel.



Selon le ministre Abderaman Koulamallah, dans la nuit du 8 janvier 2025, des individus armés de machettes, de couteaux et de lance-pierres ont attaqué quatre gardes présidentiels, tuant l'un d'eux et blessant les autres, dans le but de se diriger vers le cabinet civil de la présidence.



« Tous les assaillants sont issus d'une même ethnie, mais je ne peux pas vous en dire plus », a-il déclaré.