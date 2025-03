Tchad : le ministre des Affaires étrangères reçoit l’ambassadeur du Congo

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et la République du Congo, S.E.M. Valentin Ollessongo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo au Tchad, a été reçu en audience ce mercredi 12 mars par Dr Abdoulaye-Sabre Fadoul, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères du Tchad.



Au cours de cette rencontre, le diplomate congolais a transmis un message de félicitations de la part de son homologue congolais à Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, à l’occasion de sa nomination à la tête de la diplomatie tchadienne.



Les échanges ont ensuite porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et l’exploration de nouvelles perspectives d’intensification des liens entre N’Djamena et Brazzaville. S.E.M. Valentin Ollessongo a souligné la profondeur des relations historiques et fraternelles entre les deux pays, tout en mettant en avant la volonté commune de dynamiser ce partenariat stratégique.



« Les relations entre le Congo et le Tchad sont historiques et fraternelles. Nous avons saisi cette opportunité avec le ministre pour examiner la coopération que nous souhaitons entre nos deux pays. De nombreuses perspectives s’ouvrent à nous, et nous espérons, avec le ministère, renforcer cette coopération afin de définir un véritable axe entre N’Djamena et Brazzaville », a-t-il déclaré.