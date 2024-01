Tchad : le ministre des Armées en visite à Daboua et Bagasola

Lors de sa visite, le ministre Adago Yacoub a été rejoint par le chef d'État-major général des armées, le général Ali Ahmat Akhabach, et d'autres responsables militaires de haut rang. Cette démarche visait à comprendre les réalités du terrain et à encourager les soldats déployés dans cette région stratégique du lac Tchad.



À Daboua et Bagasola, le ministre a été accueilli par le gouverneur de la province du Lac, Djibrine Ratou. Ils ont ensuite tenu une rencontre avec les responsables militaires pour évaluer la situation sécuritaire et écouter les doléances des troupes, visant à améliorer l'exécution de leurs missions.



Le gouverneur Djibrine Ratou a informé le ministre de la situation calme dans la région et a plaidé en faveur des anciens combattants de Boko Haram qui ont accepté la réconciliation proposée par le président de la transition.



Le général Djouma Youssouf Mahamat Itno, commandant du secteur 2 de la force multinationale mixte de la CBLT, et le général Hissein Souleymane, commandant de la zone de défense numéro quatre, ont présenté leurs doléances pour renforcer les capacités opérationnelles des forces sur le terrain.



Le ministre Adago Yacoub a attentivement écouté les responsables militaires et leur a transmis les salutations et encouragements du chef suprême des armées, le général Mahamat Idriss Deby Itno. Il a souligné la renommée internationale du Tchad grâce à la bravoure de son armée et a encouragé les troupes à poursuivre leurs efforts.



En réponse aux doléances, le ministre a assuré qu'il transmettrait les demandes aux autorités compétentes pour action.