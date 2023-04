Tchad : le ministre des Armées n'exclut pas de traquer les criminels "jusqu'à Bangui", en cas d'intrusion

"Il faut que vous aidiez, comment ? En donnant des informations. Hier, c'est grâce à la vigilance du chef de canton que le colonel est venu le plus tôt possible et a pu rattraper ces bandits. Ils ont fui pour se réfugier dans les forêts. Je suis en train d'instruire toutes les forces présentes ici. Prochainement, si quelqu'un tue un citoyen ici, même s'il fuit à Bangui, nous allons le trouver à Bangui."

La mission des deux membres du gouvernement était de rassurer la population sur la sécurité de la zone et de discuter des mesures à prendre pour renforcer la sécurité, quelques jours après des évènements meurtriers.Lors de son adresse à la population, le général Daoud Yaya Brahim a appelé les habitants à collaborer avec les autorités en fournissant des informations sur les mouvements suspects. Il a également souligné l'importance de la vigilance et de la rapidité d'action pour faire face aux menaces.Le ministre de la Sécurité publique a indiqué que ces évènements doivent s'arrêter. "Bientôt, c'est la saison des pluies, vous avez besoin de travailler la terre. Les bandits qui se cachent à la foret et qui viennent perturber votre sécurité, nous on dit non".Une unité spéciale des forces de défense et de sécurité a été mise en place pour empêcher toute incursion venant de la République centrafricaine. Cette initiative vise à renforcer la sécurité dans la région et à protéger les citoyens contre toute menace éventuelle.