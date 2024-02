Tchad : le ministre des Armées reçoit le représentant de l'UNICEF

Le ministre des Armées et des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, Dago Yacouba, a reçu ce 19 février 2024 dans son bureau, le représentant de l'UNICEF Tchad, Jacques Boyer, et sa délégation.



Selon le représentant de l'UNICEF Tchad, l'objectif de cette visite était de féliciter le ministre, et de le remercier pour le respect par le Tchad de son engagement concernant les enfants soldats et leur réinsertion au sein du ministère des Affaires sociales.



Pour sa part, le ministre Yacouba a exprimé sa gratitude pour les efforts de l'UNICEF dans le domaine de la protection des enfants et a réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à respecter ses obligations internationales en la matière.



Enfin, les discussions ont également porté sur d'autres sujets d'intérêt.