Tchad : le ministre des Finances rencontre le patronat

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin a rencontré jeudi à N'Djamena, les entreprises, le patronat, la chambre de commerce et les directeurs des différentes banques du pays.



Le rencontre visait à s'enquérir des préoccupations et des difficultés des entreprises. Elle a permis d'échanger sur leurs perspectives.



"C'est un peu un échange à bâton rompu avec les entreprises pour connaître leurs préoccupations, leurs difficultés mais aussi leurs perspectives. On a échangé dans le cadre du dialogue entre le ministère des Finances et les entreprises. C'est des échanges réguliers qu'on doit avoir pour assainir le climat des affaires, la bonne collaboration et la contribution des entreprises à notre émergence", a indiqué le ministre.



Des questions liées à l'impôt et à la TVA ont également été abordées.