Tchad : le ministre des Sports salue "l'esprit de combativité" des basketteurs

Le ministre de la Promotion des jeunes, des sports et de l’emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, s'est félicité samedi de l'esprit de combativité des joueurs de l'équipe tchadienne de basket qui ont participé à la première édition de l'AFROCAN à Bamako, au Mali.



Il s'est exprimé au cours d'une rencontre de reconnaissance organisée au Lycée Félix Eboué de N'Djamena, en l’honneur de l'équipe des Sao basketball.



"Je pense que l'année prochaine, ça doit être une victoire plus éclatante", a déclaré le ministre Mahamat Nassour Abdoulaye qui a serré la main de chaque joueur.



"Le peuple tchadien est fière de ce que vous venez de réaliser à Bamako. Votre première sortie marque un tournant décisif du basket tchadien. 6ème sur 12, ce n'est pas si aisé. Je pense que la prochaine fois, c'est le trophée qui va venir", a-t-il indiqué, sous les applaudissements.



Il a exprimé ses remerciements aux joueurs de basket et à toute l'équipe pour l'esprit de combativité et l'honneur pour les couleurs du Tchad.



Mahamat Nassour Abdoulaye s'est engagé à faire de son mieux avec ses services pour que les préparatifs soient prochainement à la hauteur des attentes. "On ferra de notre mieux, je vous l'assure", a-t-il dit.



La cérémonie a été marquée par la remise de cadeaux aux joueurs.