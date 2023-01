Tchad : le ministre des armées qualifie de "diffamations" les allégations de violations des droits humains à Miski

Le général Brahim a également souligné que l'armée joue un rôle important dans la défense de la patrie et que les opérations menées à Miski ont été réussies, permettant à l'unité déployée sur place d'être affectée à un autre site. Il a précisé que cela ne signifie pas qu'il y ait de l'anarchie à Miski, mais plutôt que c'est maintenant au tour des forces de sécurité intérieure d'intervenir pour instaurer l'autorité de l'État.



Le ministre a également dénoncé les diffamations qui circulent sur les réseaux sociaux, et a déclaré qu'il n'y a pas de place pour ceux qui ne veulent pas la paix dans ce pays. Il a conclu en appelant à la population de Miski à se rassurer de l'autorité de l'État et à travailler dans des bonnes conditions pour la réussite de la paix retrouvée.