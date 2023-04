Tchad : le ministre des hydrocarbures dévoile un plan pour réguler les prix des carburants

Le 17 avril 2023, le ministre tchadien de l'énergie et des hydrocarbures, M. Djerassem le Bemadjel, a annoncé un plan pour réguler les prix des carburants dans tout le pays. Selon cette réglementation, l'essence sera vendue à 518 francs CFA le litre dans toutes les stations-service, tandis que le prix du gazole sera fixé entre 548 et 700 francs CFA.



Le ministre a également appelé les citoyens à signaler immédiatement les stations qui vendent des carburants à des prix supérieurs à ceux fixés par le gouvernement. "Ces prix sont officiels et s'appliquent à tous", a-t-il déclaré.



La distribution des carburants se fera dans toute l'étendue du territoire tchadien, avec des citernes déjà positionnées pour la distribution. Ndjamena assurera la distribution dans le nord du pays, tandis que Moundou prendra en charge la distribution dans le sud.



Cette mesure vise à garantir des prix justes et équitables pour les consommateurs de carburants, tout en encourageant une concurrence saine et régulière entre les stations-service.