TCHAD

Tchad : le ministre directeur de cabinet civil à la Présidence, Idriss Youssouf Boy, réagit à son remplacement

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 30 Septembre 2024

Idriss Youssouf Boy, directeur de cabinet civil à la Présidence de la République durant plus d'un an et demi, a réagi ce 30 septembre 2024 sur sa page Facebook à la décision du chef de l'État de le remplacer par le ministre de l'Environnement, Dr. Idriss Saleh Bachar.