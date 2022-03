Tchad : le ministre du Commerce échange avec les opérateurs sur la flambée des prix

Suite à la situation de pénurie de certains produits alimentaires, de la cherté de la vie, ainsi que la montée des prix des produits de première nécessité sur le marché, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ali Djadda Kampard, a eu un échange avec les opérateurs économiques importateurs, le mardi 08 mars 2022 dans les locaux du son département ministériel.



Cette rencontre vise à amener le gouvernement et les opérateurs économiques, à réfléchir sur la situation devenue difficile pour nos ménages, a indiqué le ministre. Dans ces échanges, les opérateurs ont précisé que les problèmes qui les empêchent d'importer des produits de l'extérieur, sont dus aux transferts de commande par la Banque centrale, aux exonérations de certains produits, au coût du transport, et de la douane, etc.



Le ministre a rappelé que ce problème réel est un « phénomène mondial, ce n'est pas seulement au Tchad. Si les produits alimentaires ont augmenté, c'est dû à des problèmes d’ordre mondial qui se posent » (l'huile et la farine par exemple). Mais il y a aussi des problèmes nationaux qu'il faut résoudre, a estimé Ali Djadda Kampard.



Toutefois, le gouvernement du Tchad prendra des dispositions nécessaires pour que les produits de première nécessité soient disponibles sur les marchés, avec des prix abordables pour la population, a rassuré le ministre, Ali Djadda Kampard. Le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA), Brahim Goukouni Nour, se dit prêt à aider la population sur les prix des denrées alimentaires. Mais le gouvernement doit prendre aussi certaines mesures pour pouvoir faciliter la tâche aux importateurs.



Pour sa part, le secrétaire général de l'Association des droits de consommateurs (ADC), Daouda Elhadj Adam, salue l'échange entre le ministre du Commerce et les opérateurs. Il préconise ce genre de dialogue permanent pour échanger, partager et retenir les actions clés, et à travers cela, trouver des pistes de solutions. La question de la cherté de la vie, est une question de paix sociale, affirme-t-il.