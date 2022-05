Tchad : le ministre du Commerce galvanise les jeunes engagés du Kanem

Honorée par la présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Ali Djadda Kampard, la soirée organisée à travers l'initiative de membres de l'AJED-K a favorisé une rencontre fructueuse afin d'échanger sur les différentes activités futures.



Moussa Djidingar, président de l'AJED-K, a rappelé au ministre le projet que mène l'association au profit de la jeunesse du Kanem. Le président de l'association a indiqué que le comité de suivi est en train de faire son travail.



L'AJED-K financera 10 jeunes parmi tant d'autres qui ont déposé leurs candidatures pour des financements de projets. Ce financement est l'œuvre de l'association. D'ici la fin de l'année, elle financera 50 micro-projets des jeunes.



Prenant la parole, le ministre du Commerce et de l'Industrie a remercié les membres de l'association qui luttent pour le développement du Kanem. Il a assuré qu'il les accompagnera dans l'atteinte de leurs objectifs.



La cérémonie a pris fin avec la remise d'une attestation de reconnaissance au ministre et une photo de famille.