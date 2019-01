Tchad : le ministre du Pétrole révoqué pendant une mission à Abou Dhabi

L'ex-ministre du Pétrole et de l'Energie, Boukar Michel a appris sa révocation de fonction ce vendredi 11 janvier depuis Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. Il est arrivé sur l'île du golfe Arabo-Persique le jeudi 10 janvier dernier à la tête de la délégation tchadienne qui prend part à la 9ème assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable (IRENA) du 10 au 13 Janvier et au sommet mondial sur l’Energie du Futur du 14 au 17 Janvier.



Boukar Michel a toutefois joué la continuité et a même prononcé un discours ce samedi 12 janvier. Il a remercié les autorités hôtes pour l'accueil "hautement chaleureux" et a rappelé la détermination du Tchad qui a signé les statuts de l'IRENA dès sa création le 26 janvier 2001. Il a également soutenu la candidature de Zakaria Idriss Déby qui a été élu cet après-midi en tant que membre du comité consultatif de haut niveau de l’IRENA.