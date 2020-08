Tchad : le ministre du commerce en visite de travail à Moundou

Le ministre du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, Lamine Moustapha, est en visite de travail à Moundou. Il s’est rendu vendredi à la Coton Tchad SN où le nouveau directeur général adjoint, Oumar Idriss Déby Itno, a été installé.



Le secrétaire général en charge du commerce à la Coton Tchad SN, Oumar Malloum, a représenté le directeur général Jacky Rivière.



"Nous aurons à collaborer de manière étroite, à venir à chaque fois que cela sera nécessaire pour vous apporter nos doléances et aussi vous dire quelles sont nos satisfactions, nos performances", indique-t-il.



Oumar Malloum plaide auprès de la direction pour qu'il y ait au moins une fois par mois un "short report" pour faire un meilleur suivi des activités. Il a fait une présentation sur la campagne agricole passée.



Oumar Idriss Déby précise qu'il est venu à la Coton Tchad avec une mission. "Cette mission est vraiment de booster et d’aider la filière à retrouver sa noblesse et le titre qu’elle a perdu”, déclare le directeur général adjoint entrant.



Pour sa part, le ministre assure de l’engagement du gouvernement à soutenir la filière coton. Après cette réunion, il s'est rendu à l'usine de la Coton Tchad où il a eu une visite guidée.



De 15.000 tonnes de coton produits pour la campagne 2018-2019, la Coton Tchad SN est passée à 114.000 tonnes pour la campagne 2019-2020. "C'est une très forte augmentation de la production", se félicite Oumar Malloum.