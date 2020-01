Tchad : le mot d'ordre de grève respecté en province

Le mot d'ordre de grève est respecté dès les premières heures de la matinée dans l'ensemble des établissements publics d'Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, a constaté Alwihda Info.



Pour beaucoup d'observateurs, jamais la grève n'a connu une telle unanimité au sein des institutions publiques. Un constat partagé par le correspondant d'Alwihda Info, après un tour dans des établissements.



Plusieurs points de revendication



La grève perlée du secteur public est entrée en vigueur ce mardi sur l'étendue du territoire national, avec un service minimum notamment dans les hôpitaux. Elle va durer au moins trois jours, dans l'attente d'un dénouement entre le Gouvernement et la plateforme syndicale revendicative.



Lundi, le porte-parole de la plateforme, Barka Michel, a fait part de l"incompréhension des travailleurs. "Les travailleurs ne sont plus d'accord que nous négocions même avec le Gouvernement. Ils trouvent que c'est en fait une moquerie. Les gens ne veulent pas, ils ont clairement dit, si vous voulez, que le Gouvernement vienne à la bourse du travail négocier avec nous. Imaginez ce que ça veut dire", a-t-il indiqué.



Les points de revendication des travailleurs concernent les AGS, les primes et indemnités, les frais de transport et le dégel des effets financiers des avancements et reclassements.



Le Gouvernement et la plateforme syndicale revendicative vont poursuivre les discussions afin de parvenir à un accord. Ils se sont à nouveau retrouvés lundi après-midi sur la table des négociations.



Les travailleurs prévoient une assemblée générale le samedi 11 janvier 2020 pour la "programmation des actions futures".